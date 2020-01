Sociale: la consigliera Calenda incontra il nuovo presidente dell' ordine degli psicologi

La presidente della IV commissione regionale Filomena Calenda questa mattina ha incontrato il neo eletto presidente dell’Ordine degli psicologi Girolamo Baldassarre.

"Un incontro proficuo - ha dichiarato- in cui abbiamo condiviso una serie di iniziative volte a migliorare e potenziare il ruolo degli psicologi della Regione, nei servizi sociali e socio-sanitari, ma anche più ampiamente nella concezione degli stessi da parte della collettività. Riconosco il contributo importante che gli psicologi forniscono e per questo voglio sostenere diversi interventi per la categoria".