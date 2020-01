Avviso per l’affidamento dei servizi legali della SEA, l’AIGA chiede l’intervento del Comune di Campobasso

La Sezione di Campobasso dell’A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) prende atto dell’avviso pubblico sull’indagine di mercato promosso dalla SEA di Campobasso, volto alla ricerca di Avvocati per il conferimento di incarichi legali e ne contesta il contenuto.

L’avviso in questione, pubblicato in data 08.01.2020 sul sito della Società, prevede dei requisiti di partecipazione estremamente selettivi che non danno la possibilità di poter proporre la propria candidatura non solo alla giovane avvocatura, ma anche a quella parte di professionisti che, a prescindere dall’esperienza e dalla competenza acquisita sul campo, non possiede i medesimi requisiti.

L’A.I.G.A., pur rispettando la natura giuridica della SEA, che le permette di agire come un privato, evidenza che la stessa, però, è capitalizzata al 100% dal Comune di Campobasso. Ciò rende auspicabile un intervento da parte dell’amministrazione comunale al fine di poter rivedere interamente l’avviso, tenendo in considerazione l’intera classe forense.

La Sezione A.I.G.A. di Campobasso