Oratino, ripetitore telefonico sul tratturo. Il Soa: no a questo scempio

Chiediamo e sosteniamo il blocco immediato di questo scempio

SOA

Sindacato Operai Autorganizzati

Ecco la realta' del Molise: A Oratino ripetitore telefonico sul tratturo , diciamo no e siamo solidali con i cittadini liberi che si stanno opponendo allo sciacallaggio del territorio e a difesa della salute. Una multinazionale di telefonia proprio ieri mattinata in c.da Cerro ha cominciato a scavare su un tratto di tratturo per un progetto di s tazione Radio base di 25 Metri e menomale che la transumanza e' stata riconosciuta patrimonio dell'Unescu! Ecco il ruolo della politica regionale molisana che mette il piede in due scarpe , semplicemente vergognosi.