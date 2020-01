Viktorine Bucci, ripescata l' auto dai fondali del mare: presto l' autopsia sul cadavere per accertare che si tratti di lei

Era passato da poco mezzogiorno quando Gru e sommozzatori sono riusciti a recuperare la panda rossa di Viktorine Bucci. Dentro l' abitacolo un corpo che potrebbe essere suo ma è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. La donna non aveva dato più notizie di sé dal 18 dicembre scorso. Il corpo all’interno dell’abitacolo è stato quindi estratto e traferito all’Istituto di Medicina legale di Bari per l’autopsia. Il giorno resta tuttavia ancora da stabilire. Visto lo stato del cadavere sarà necessario anche qualche altro esame prima di stabilire con certezza che si tratti proprio di Viktorine Bucci.

Il ritrovamento del mezzo è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri dopo una nuova ricerca condotta dai carabinieri subacquei di Pescara con il coordinamento dei colleghi della compagnia di Larino e della procura frentana. Tuttavia, c’è ancora un alone di mistero sulla vicenda considerando che il luogo in cui è stata trovata la macchina è a circa 300 metri dal luogo dell’abbandono del cellulare che ha dato il via alle ricerche ed era già stata battuta nell’immediatezza della scomparsa. «Sarà il corpo e la macchina a dirci quello che è successo», ha affermato ieri la procuratrice di Larino, Isabella Ginefra.