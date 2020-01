Di Maio si dimette da capo politico del Movimento Cinque Stelle: ecco cosa potrebbe cambiare in Molise

Se ne parlava già da giorni. Ed è l' ulteriore colpo per il Movimento Cinque Stelle, che arriva a pochi giorni dalle regionali di Emilia Romagna e Calabria.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi pomeriggio annuncerà le sue dimissioni da capo politico del Movimento. Di Maio, a quanto si apprende, avrebbe anticipato la sua decisione questa mattina nella riunione con i ministri del Movimento.

L'annuncio arriverà in occasione della presentazione dei facilitatori regionali, al Tempio di Adriano. Cresce, in queste ore, l'ipotesi di affidare la reggenza del M5S a Vito Crimi, in vista degli Stati generali previsti nella metà di marzo.

La notizia porterà sicuramente sconcerto anche nel Movimento Cinque Stelle del Molise. Dove il capogruppo regionale Andrea Greco aveva sempre seguito la linea politica dettata dal ministro degli Esteri.

Nello stesso Movimento molisano che solo la settimana scorsa aveva perso il senatore Luigi Di Marzio. Oggi a Roma per il Molise i facilitatori saranno il senatore Fabrizio Ortis, la deputata Rosalba Testamento e il consigliere comunale Matteo Fallica. La fase in Molise si fa complicata nonostante si possa ancora dire che è la Regione dove il Movimento Cinque Stelle, con il Comune di Campobasso monocolore, riesce a confermare un trend positivo.