Comuni ricicloni, alla premiazione a Campobasso anche il comune di Capracotta

C' è anche l' altomolise alla consegna dei premi per i comuni ricicloni riferito ai risultati 2018. La consegna dei premi questa mattina a Campobasso. Tra i comuni insigniti del riconoscimento di Legambiente c'è anche Capracotta.

Così ha commentato su Facebook la notizia il sindaco Candido Paglione:

"Oggi a Campobasso la consegna ufficiale del premio Comune Riciclone da parte di Legambiente. Una bella soddisfazione per Capracotta e per tutti i capracottesi e anche un incoraggiamento a fare ancora meglio. Un segnale importante nei confronti del nostro ambiente e del pianeta in generale. #Capracottasempreavanti#".