Giornata della memoria, al via a Campobasso le manifestazioni Anpi

L'"Opera Nomadi" insieme al "Circolo di Cultura Omosessuale, all'"Agenzia per la vita Indipendente onlus", che da anni ricordano tristemente le angherie e la segregazione di cui sono state vittime le etnie che rappresentano e gli omosessuali, in collaborazione con il Comune di Campobasso e l'ANPI Molise, organizzano il Giorno della Memoria, in ricordo degli ebrei e degli slavi deportati in molise dal nazifascismo e per gli stermini dimenticati.

Vi aspettiamo oggi pomeriggio, 23 gennaio alle h 16.30 presso la Sala Civica del Comune di Campobasso.