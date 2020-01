Cambiamenti climatici, il presidente di Greenpeace Italia ospite della Casa del Popolo

Venerdì 24 gennaio alle 18.30 presso la Casa del Popolo di Campobasso

in via Gioberti n. 20, avrà luogo un incontro con Giuseppe Onufrio direttore di Greenpeace Italia , la combattiva organizzazione

che da anni si batte a livello mondiale contro il degrado ambientale del

pianeta.



L'incontro, introdotto da Alberto Tarozzi dell'Università del Molise,

avrà come oggetto "_La guerra del clima, tra interessi fossili e la

lotta per salvare il pianeta_". Giuseppe Onufrio da anni protagonista

nelle campagne e nelle azioni di Greenpeace è un fisico e ricercatore

che non ha mai mancato di far sentire la sua voce e la sua competenza su

un vasto ventaglio di questioni cruciali nella nostra epoca.



Dall'energia al clima, dalle centrali nucleari alla guerra, mettendo

sempre in connessione i problemi della qualità ambientale con quelli

del lavoro