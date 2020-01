Nasce Italia Viva Molise: tra i nomi dei coordinatori anche il sindaco di San Pietro Avellana

Nasce Italia Viva Molise con l’Onorevole Giuseppina Occhionero che entusiasta traccia un resoconto dei primi mesi di attività. Dopo i rumors e la costituzione dei comitati , l’Onorevole Occhionero annuncia la formazione dei due coordinamenti territoriali, che da statuto sono supportati da due coordinatori di genere diverso, per la provincia di Isernia Giulia di Silvestro e il Sindaco di San Pietro Avellana Francesco Lombardi mentre per la Provincia di Campobasso Marinangela Bellomo e l’ex Sindaco di Santa Croce di Magliano Donato D’Ambrosio .

Diverse le adesioni della società civile e del mondo degli amministratori come il consigliere comunale di Filignano l’architetto Pier Luigi Pacitti e l’ex consigliere comunale di Termoli Mario Orlando da semprw vicino alle idee e alle posizioni politiche di Matteo Renzi. Per l’onorevole Occhionero è solo l’inizio per costruire un network politico aggregante, dinamico , propositivo, composto da un gruppo di persone che si confrontino con passione ed impegno per elaborare risposte efficaci.Dopo l’assemblea nazionale che si svolgerà a Roma il prossimo 1-2 Febbraio, diversi saranno gli incontri in Molise con l'arrivo di alcuni esponenti nazionali di Italia Viva , per visitare, ascoltare le aziende produttive, le associazioni, gli amministratori , i nuovi comitati civici e tutte le persone che hanno voglia di mettersi in discussione. Insomma un partito aperto a tutte le persone che hanno idee e contenuti da mettere a disposizione.

“Costruiamo una nuova Casa: giovane, innovativa, femminista, dove si lancino idee per il Molise per l’Italia e l'Europa. Per una politica viva, fatta di passioni e di partecipazione. Questo spazio attende solo il nostro impegno.”