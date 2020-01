SP51 Termoli-Petacciato auto finisce contro un albero, conducente liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco

Alle ore 21:30 del 25 Gennaio , la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli interveniva sulla strada provinciale 51 all'altezza di Villa Paraiso per un'incidende stradale tra 3 autovetture, una delle quali finita contro un'albero.

Il conducente della stessa rimaneva incastrato nell'abitacolo e veniva liberato dai vigili del fuoco in collaborazione con il personale del 118.

Sul posto presenti anche polizia e carabinieri per i rilievi del caso.