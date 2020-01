Sanremo 2020, anche la consigliera di parità Giuditta Lembo contro Junior Cally

Noi Consigliere di parità ci siamo unite per dire veramente 'basta" a questo continuo mercimonio del genere femminile, trasmissioni televisive in cui alle donne si rivolgono domande a dir poco fatue, trasmissioni dove si parla di politiche di genere, di figli, di famiglia, di conciliazione vita - lavoro, con parterre di sole donne! A ciò poi si aggiungono spettacoli in cui fare audience diventa più importante del rispetto della dignità femminile. Ma che sta succedendo? Possibile che non ci si indigni più di tanto rispetto a tanta violenza, indifferenza e amoralita'? Io e le mie colleghe non ci stiamo!