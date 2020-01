Regionali, Toma: buon lavoro a Santelli e Bonaccini

- «Il popolo ha espresso il proprio consenso sottolineando che l’Italia ha voglia di riscattarsi dai “movimenti” e di tornare ai partiti, in un sistema fondamentalmente bipolare. Un augurio a Jole Santelli, donna coraggiosa e persona perbene che certamente inaugurerà una stagione di buon governo in Calabria. Auguri a Stefano Bonaccini che rivedrò presto in conferenza dei presidenti dove condividiamo un’esperienza di cooperazione concreta a vantaggio delle nostre regioni».

Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, dopo il voto in Calabria ed Emilia Romagna.