Terza commissione: licenziata la pdl sulla parziale variante al piano regolatore di Campobasso

Presieduta dal suo Presidente, Armandino D’Egidio, si è riunita oggi la III Commissione consiliare.

L’organismo ha provveduto, dopo la relazione del Consigliere De Chirico, ad esprimere, all’unanimità, parere favorevole alla “Variante parziale al vigente piano regolatore generale del Comune di Campobasso per la riclassificazione urbanistica di un'area divenuta "bianca" sita in via Martiri Molisani della Resistenza e riportata in catasto al foglio n. 133, particelle n. 150,153,144 e 350 (ex lett.F), 146 (parte di MQ 455 circa)”.

Parimenti la Commissione ha licenziato con parere positivo (hanno votato a favore D’Egidio, Tedeschi e Romagnuolo N., si è astenuto De Chirico) alla proposta di legge regionale n. 111 concernente: “Modifica alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 3° lettera a) del comma 2 dell’articolo 13”. Il Consigliere N. E. Romagnuolo ha svolto la relazione.

Sia l’atto amministrativo, riguardante il Comune di Campobasso, che la pdl n. 111 passano ora all’esame del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.