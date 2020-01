Ministro Provenzano a Termoli, Soa e Cub: solo passerelle

Il ministro del sud Provenzano anche a Termoli guidato dal suo partito , guarda caso la sua visita si concentra presso la fiat Fca di Termoli e il caseificio del Giudice due aziende private che fanno I loro fatturati e nel caso della prima da Lunedì prossimo comincia l'odissea della cassaintegrazione per centinaia di lavoratori , a quanto pare e come si immaginava il ministro incontra le dirigenze e non la base , intanto in tutta la regione la situazione lavoro è un disastro completo , l'ultima a preparare le valigie sembrerebbe proprio l'Unilever nell'isernino , per non parlare della situazione sanità dove proprio in questi giorni è il collasso totale dei servizi , oltre la visita di favore all'ospedale di Agnone il ministro sarà comodamente a Capracotta dove sarà ospite a parlare di aree interne insieme a colui che sta distruggendo la regione Molise il presidente Toma , un molise dove continuano a regnare le passerelle mentre la popolazione è al tappeto.

Puó anche venire un ministro ma se non si parla chiaro sulla realtà dei fatti oltre che una presa in giro è un doppio danno alla collettività.

SOA Sindacato Operai Autorganizzati

Flmuniti Cub Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Fca di Termoli