Il ministro Provenzano all' ospedale di Agnone: agiremo insieme al Ministero della sanità in una strategia combinata con le aree interne

Il ministro Provenzano, come aveva promesso a Roma a Caterina Cerroni e a tutto il PD Molise, presente in grande spolvero, è arrivato prima a Termoli, per parlare con i vertici della Fca per poi giungere ad Agnone.

La prima tappa della visita, come promesso, è stata l' ospedale Caracciolo. E da qui ha sostenuto la necessità di mettere in campo azioni per salvaguardare le aree interne.

"Il percorso per l' ospedale di Agnone- ha dichiarato ai giornalisti presenti- passa necessariamente per una collaborazione con il ministro della Salute Roberto Speranza. Il ruolo del ministro della coesione del Sud è quello di legare le strategie di salvaguardia delle aree interne con quelle della sanità pubblica".

Il Ministro Provenzano ha mantenuto la prima promessa. Una vicinanza al territorio che è piaciuta sia al sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio, che alla segreteria del PD rappresentata dai consiglieri regionali Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli.

Ad attendere con fiducia Speranza c' erano tutti, dal sindaco di Schiavi d' Abruzzo fino ai comitati rappresentati da Don Francesco Martino ed Enrica Sciullo. Ad attenderlo anche il consigliere comunale Daniele Saia e il presidente dell'Anci Pompilio Sciulli.

Il ministro dopo aver visitato l' ospedale si è spostato per il pranzo nelle cucine dell' Alberghiero di Agnone. È stato qui che, davanti a una torta, ha detto agli studenti: "non basta la visita di un ministro. Voi siete il vostro futuro" .

La visita terminerà con un incontro alla Pontificia Fonderia Marinelli per poi concludersi a Capracotta.