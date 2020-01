Sanità, parla Lucio Pastore: il PD che insieme a Frattura ha portato la sanità pubblica allo sfascio ora se ne fa paladino

Come é stano il mondo. Rappresentanti del PD che insieme a Frattura hanno portato avanti la distruzione della sanità molisana ora si presentano come paladini e salvatori della sanità pubblica. Non si parla di riequilibrare il rappirto pubblico privato ma di rilanciare la sanità pubblica. Non riesco a capire realmente come se il 43% del fondo va ai privati convenzionati ed il 40% dei posti letto va agli stessi. Vedremo cosa cacceranno in questa nebbia dal cappello magico. Rimane una situazione disastrata alla canna del gas, senza personale e senza fondi. Per far funzionare gli ospedali é necessario fare ricorso in maniera massiva a prestazioni aggiuntive dei medici. Questa non è qualità di servizi ma disperazione di gestione che tenta di rimandare la fase finale del disastro. Qualcuno ci guadagna pure ma si mantiene un servizio pessimo e decadente. Non esiste niente che fa intravedere una svolta reale ed è difficile che in questo contesto ci siano medici che vogliano venire a partecipare ai concorsi, specie se hanno alternative più decenti.

Ho l'impressione che abbiamo visto una solita passerella vuota di politici che cercano di agire sull'immaginario ma senza vere azioni di riequilibrio sulle risorse tra pubblico e privato.

Se svolta vera ci deve essere qui non si vede. Solo fumo e nebbia per confondere il tutto mentre la tragedia finale avanza.

Continuoamo ad aspettare Godot.....