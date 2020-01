Provenzano a Capracotta per parlare di aree interne. Paglione:Un bagno di folla per un argomento che ci appassiona e ci fa sperare.

"Questa sera a Capracotta con Il ministro del sud e della Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, per parlare della Strategia Nazionale per le Aree Interne. Un bagno di folla per un argomento che ci appassiona e ci fa sperare. Dobbiamo prima di tutto fare lo sforzo di passare da una visione museale e da cartolina - buona per le scampagnate della domenica - a una visione produttiva dei nostri territori, provando, finalmente, a spendere la carta del capitale territoriale che abbiamo tenuto inutilizzato per troppo tempo. Grazie al ministro Provenzano per essere venuto in Molise e per aver voluto concludere la sua giornata a Capracotta, il comune simbolo della montagna del Molise. Della nostra piccola regione ultimamente al centro dell'attenzione mondiale grazie al New York Times. É un'occasione storica, la vitamina M come l'ha definita Franco Arminio. Adesso servono dei buoni incoraggiatori. Noi ci crediamo!"

Questa la dichiarazione del sindaco di Capracotta alla fine del convegno tenutosi presso Hotel Conte Max alla presenza del ministro del sud e della coesione territoriale Giuseppe Provenzano. Il sindaco Paglione ha ben da essere soddisfatto. Il convegno sulle aree interne è stato di alto livello, la partecipazione eccezionale. Oltre al ministro anche molti rappresentanti delle istituzioni molisane, il presidente della regione Molise,Toma, l'assessore Mazzuto, sindaci dell'alto e basso molise, il presidente della provincia Ricci, comitati civici, associazioni, tutta la stampa molisana e la partecipazione di molti cittadini.

A Capracotta anche l'intervento di 17 lavoratrici che hanno rappresentato, fuori protocollo, il rischio di perdere il lavoro presso la casa di riposo di San Bernardino per lo sfratto ricevuto nel mese di dicembre dal mistero dell'Interno proprietario dell'antico convento, nonchè campo di internamento allestito nel 1940, che accoglieva rom provenienti dalla Iugoslavia.

Il presidente Toma ha preso l'impegno con le lavoratrici di costruire un tavolo di confronto sulla questione tra ministero Interno e regione. Altresi , il Ministro a Capracotta ha incontrato una delegazione di lavoratori agnonesi dello stabilimento della Unilever di Pozzilli, anche loro a rischio di perdita del lavoro e in sciopero da più giorni.