Treni, la linea Roma Campobasso fa fermata imprevista a Frosinone: e i molisani pagano

Solo ieri vi parlavamo di treni con ritardi vicini alle due ore a causa del guasto dei passaggi a livello di Bojano e Carpinone.

Oggi, nella giornata dell' incontro romano tra Rfi e l' assessore Vincenzo Niro, avviene un altro episodio increscioso. Purtroppo nel tratto laziale dei treni. Lo racconta la famosissima pagina " Il Binario 20 bis"

"Ci comunicano che il regionale 2353 partito stamattina alle 9.07 da Roma Termini e diretto a Campobasso si è fermato durante il viaggio alla stazione Frosinone e dal treno è scesa una persona.

La fermata Frosinone non è una fermata prevista.

Ormai vale tutto".

La fermata di Frosinone non è prevista perché i treni dovrebbero servire ai passeggeri della Regione Molise e non quelli del Lazio. Che hanno altre corse per raggiungere il capoluogo ciociaro.

Della serie noi paghiamo per servizi di cui usufruiscono altri.