«Abbiamo anche in Italia due casi accertati di coronavirus. Si tratta di due turisti cinesi arrivati a gennaio. Eravamo già vigili e attenti, e non ci siamo fatti trovare impreparati». Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa insieme al ministro della Salute Roberto Speranza. “Abbiamo chiuso il traffico aereo da e per la Cina. Siamo il primo Paese nell’Ue ad adottare una misura cautelativa di questo tipo”.