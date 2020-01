Serie D Girone F: “Tutti insieme porteremo la nave in Porto”. Farina, Crudele e Palermo analizzano il momento positivo della formazione altomolisana

Domenica 2 febbraio per la 22°esima giornata del Campionato Nazionale di Serie D, girone F, si affronteranno con fischio d’inizio alle ore 14.30 al Civitelle di Agnone (Is), la Polisportiva Vastogirardi e l’U.s. Tolentino.

L’analisi, dell’importante gara di campionato affidata al triplice commento di mister Francesco Farina, del Direttore Sportivo Giorgio Marinucci Palermo e del Direttore Generale Antonio Crudele.

Il primo ad analizzare il prossimo incontro è mister Farina.

“Affrontiamo una squadra che nelle ultime sei partite ha conquistato ben tredici punti , una media quasi da primato, formazione che conosciamo bene e che inoltre è anche in semifinale di Coppa Italia Nazionale.

Grossissimo Potenziale d’attacco – spiega mister Farina - con i vari Domenicantonio, Minnozzi e Padovani.

Noi come al solito li conosciamo bene e cercheremo di fare nostra la partita.

Per noi sarà fondamentale recuperare i vari Kyeremateng, Pettrone, De Vizia , Corbo e molti altri acciaccati e reduci da malanni stagionali.

Lavoriamo in questi giorni sul recupero dei nostri. Poi -conclude l’allenatore della Polisportiva Vastogirardi - come contro le altre squadre cercheremo di porre le giuste contromisure e far nostra la partita rispettando al massimo l’avversario.

Nonostante tanta sfortuna e l’infermeria piena nell’ultimo mese abbiamo fatto davvero bene e penso che con la rosa al completo si possa fare l’ulteriore salto di qualità, perché lo meritiamo per il lavoro fatto e per i tanti sacrifici di tutti da sei mesi a questa parte.

Penso e spero che alla fine tutti quanti insieme riusciremo a portare la nave nel porto”.

L’analisi del Direttore Sportivo Giorgio Marinucci Palermo.

“La stagione della squadra finora è stata positiva, ma per completare l'opera bisogna assolutamente raggiunge l'obbiettivo salvezza .

Nel mercato di Dicembre – spiega Palermo - abbiamo cercato di puntellare la rosa rinunciando anche numericamente a qualche elemento in più, ma prendendo giocatori che potessero darci più spessore e qualità.

Finora i nuovi si sono integrati bene e insieme a tutti gli altri, con il lavoro giornaliero che prepara mister Farina e lo staff , stiamo raccogliendo i frutti.

Le insidie di questo campionato sono ancora tante e non bisogna assolutamente abbassare la guardia continuando a giocare con lo spirito provinciale che finora ci ha contraddistinto”.

Infine, il commento del Direttore Generale Antonio Crudele.

“Domenica ci attende una nuova battaglia sportiva. I nostri ragazzi sono pronti, carichi e soprattutto vogliosi di affrontare una nuova sfida di questo campionato che fino ad ora è positivo.

Affronteremo il Tolentino – precisa Antonio Crudele – con lo spirito che ci ha sempre contraddistinto fino ad ora.

Rispetto per l’avversario e grinta fino alla fine. Mister Farina in questi ultimi giorni prima del match di domenica dovrà valutare le condizioni di molti uomini della rosa, a causa di malesseri stagionali e piccoli infortuni.

Mi preme sottolineare un elemento molto importante. La nostra società sta facendo degli sforzi davvero enormi – conclude Antonio Crudele – e siamo tutti consapevoli che affrontare la realtà della Serie D non è assolutamente facile.

Vastogirardi sta vivendo un sogno e vorremmo far tornare al più preso la squadra in paese, dove si ha fame di calcio.

I lavori al Di Tella si sono fermati da qualche tempo, dopo la posa del manto in sintetico, confidiamo per questo che possano ripartire nel più breve tempo possibile per riportare, anche fisicamente, il calcio a Vastogirardi”.