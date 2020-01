Trivento - Realizzazione parcheggi nel centro storico: l' intervento dell' assessore Lomastro

Come assessore ai LL PP del comune di Trivento mi corre l’obbligo di intervenire nella polemica sorta sulla costruzione di un parcheggio nel centro storico. Premetto che l’Amministrazione di cui faccio parte non rivendica nessun merito o demerito sulla vicenda dal momento che si è limitata a dare corso a lavori già progettati, approvati, finanziati e da realizzare in tempi ben stabiliti, per cui per evitare una perdita del finanziamento ottenuto si è dovuto procedere con procedura di urgenza alla contrazione di un mutuo di € 90.000,00 la cui Delibera di Consiglio non è stata approvata solo dalla maggioranza ma anche da una parte della minoranza. La nostra azione è stata guidata dalla necessità di salvaguardare il finanziamento ottenuto dando, come di consueto, continuità all’attività amministrativa attraverso l’avvio delle fasi operative sulla base di un progetto definitivo approvato dalla precedente amministrazione, che ad onore del vero ha dato ampia diffusione, attraverso i social media ed i quotidiani locali, della sua futura realizzazione.

Oggi di fronte alla polemica sulla utilità o meno della realizzazione del parcheggio che ha coinvolto non solo i cittadini residenti e non di Trivento, ma anche organizzazioni a carattere nazionale che si occupano della salvaguardia dei beni culturali e artistici come Italia Nostra, nulla vieta di retrocedere dalla realizzazione del progetto, di ascoltare le censure sollevate da più parti e di prendere decisioni diverse a tutela del nostro centro storico. Nulla deve essere dato per scontato e buona prassi democratica è quella di ascoltare, discutere ed accettare consigli, soprattutto validi ed utili, noi l’abbiamo fatto nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, cooperando con le iniziative promosse dai tanti cittadini che hanno manifestato contrarietà alla realizzazione del parcheggio.

Lomastro Angelo assessore ai LL PP del comune di Trivento