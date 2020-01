Integrazione, la Prefettura di Campobasso pubblica il calendario delle feste induiste

L’art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato Italiano e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma della Costituzione”, dispone che entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività “Dipavali” è comunicata dall’Unione Induista Italiana al Ministero dell’Interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Su comunicazione dell’Unione Induista Italiana, Sanathana Dharma Samgha si informa che -come riportato sulla Gazzetta Ufficiale in data 10 gennaio 2020, Serie generale n. 7 - la data della anzidetta festività è, per l’anno 2020, il 14 novembre ed è pubblicata anche sul sito di questa Prefettura.