Università Roma 4, la molisana Colitti è la prima direttrice amministrativa

Si chiama Lucia Colitti ed è di Carpinone. È la più giovane direttrice generale alla guida di un Ateneo. Si tratta dell' Università di Roma 4.

"Qui si premia il merito- sostiene- tra donne e uomini la differenza la fanno talento e capacità”. La sua competenza è stata notata dal rettore Fabio Pigozzi, che la ha chiamata a dirigere l’Università Foro Italico. È stata la più giovane direttrice generale di una università statale italiana. Lucia Colitti, classe 1974, di Carpinone, Molise sostiene: “Sì, vengo dalla regione ormai famosa per le battute di Zalone. Ma lì è gente tosta, con i piedi piantati per terra”. Oggi Lucia Colitti guida l’amministrazione dell’Università dello Sport Foro Italico, il più importante Ateneo del Paese in materia di sport. Per i meno esperti della materia, si parla del vecchio Isef, poi trasformato in Istituto Universitario nei giorni dell’acronimo Iusm, e oggi a tutti gli effetti Università Roma 4. Quarta sorella dopo Sapienza, Tor Vergata e Roma 3.