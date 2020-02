Salvini fa il giro dei citofoni di molte regioni: quelli molisani non esistono perché non portano voti

Sono lontani i tempi in cui Salvini con le sue "mitiche" felpe girava per il Molise.

In una settimana andò a Termoli prima e Campobasso poi. Ora però la Lega dimentica il Molise.

Il motivo è uno solo: non è tappa elettorale e quando non sei utile al consenso elettorale per Salvini non sei nessuno.

Nel suo giro d' Italia solo regioni dove si è appena votato e dove si dovrà votare per le regionali 2020 previste in primavera.

Molise Ohio d' Italia? Solo quando servono i voti. Altrimenti non esisti