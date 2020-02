Agnone, smaltimento illecito di pane, individuati i responsabili

Sulla base di svariate segnalazioni e pubblicazioni sulla stampa locale i carabinieri hanno avviato una indagine sullo smaltimento di numerose pagnotte di pane illecitamente smaltite in una scarpata della via Panoramica , via molto frequentata dagli agnonesi per praticare attività fisica. Attraverso la disanima del materiale si è risalito al responsabile che veniva sanzionato con una ammenda