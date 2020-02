Scazzottata con scommessa finale: la polizia identifica e denuncia sei persone

Nei giorni scorsi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino ha concluso le indagini relative ad un grave fatto di cronaca avvenuto a Termoli il 29 settembre 2019 a seguito del quale gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Termoli hanno denunciato 6 persone, in concorso tra loro, per i reati di lesioni aggravate ed omissione di soccorso.

Gli indagati, C.R. classe 1991; C.R. classe 1996; C.F. classe 1994; D.A.B., classe 1966; D.G.D. classe 1991, T.F., classe 1991, tutti di Termoli, alcuni di loro di etnia rom, nella notte del 29 settembre u.s., verso le ore 04.50, avevano indotto la parte offesa a partecipare ad una scazzottata del tutto “fuorilegge” mettendo in palio per il vincitore 50,00 euro. Al diniego dell’invito, uno del gruppo, aggrediva la vittima sferrandogli un pugno, facendolo rovinare stordito a terra e, successivamente gli altri, circondandolo e colpendolo ripetutamente con violenti calci e pugni al volto e alle costole, gli causavano lesioni gravi. Dopo il pestaggio, abbandonavano esanime la p.o. senza prestarle soccorso. Alla vittima a seguito dell’aggressione subita venivano riscontrate lesioni giudicate guaribili in gg. 40.