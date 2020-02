Coronavirus, la campobassana Francesca Colavita: ho fatto solo il mio lavoro. Ma i giornali nazionali si sprecano in titoli sessisti

"Ho solo fatto il mio lavoro: quello che voglio, devo e mi piace fare. Nulla di più rispetto ai miei colleghi. In questi giorni tutto è amplificato, abbiamo avuto successo, ma la ricerca è questa”.

Queste le dichiarazioni stampa della ricercatrice precaria campobassana Francesca Colavita. La ricercatrice sta studiando da tempo il virus e ritiene sia un progetto stimolante, “una sfida costante, una battaglia in cui stare sempre all’erta”.

Per lei quindi è una normale giornata di lavoro. Niente di speciale rispetto a quello che avrebbe messo in campo un uomo. Per lei precaria a 1500 euro al mese e che ha scelto questo lavoro per passione e non solo per soldi. Certo spera di essere stabilizzata dalla Regione Lazio. E lo speriamo tutti noi molisani.

C' è un ma. I giornali nazionali che hanno parlato di lei hanno scritto: gli angeli del Coronavirus; un team tutto in rosa.

Titoli sessisti del secolo scorso? No titoli di questo secolo. Del giorno palindromo 02.02.2020.

Se fossero stati tutti uomini nessuno avrebbe titolato: team azzurro isola il Coronavirus oppure gli angeli del Coronavirus.

Del resto lo ha detto la stessa ricercatrice campobassana: ho fatto solo il mio lavoro. La vera notizia è che è preparata ed è ancora purtroppo precaria. Qui ci sta da lavorare per la sua stabilizzazione. Il fatto che sia donna è normale. Siamo in un paese però dove si laureano più donne ma nelle posizioni apicali restano saldamente gli uomini.

Ed è questa arretratezza culturale da abbattere. E non lo facciamo continuando a parlare di team in rosa o di angeli del Coronavirus. Anzi finiamo di acuire la differenza in una società maschilista e arretrata dove una donna che compie bene il suo lavoro in un settore di alta specializzazione fa ancora notizia.