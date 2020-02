Sanità, rinviato a data da destinarsi l' incontro romano con lo staff di Speranza

Brutta notizia per chi si aspettava risposte sulla sanità molisana. L' incontro previsto nella giornata di oggi a Roma è stato rinviato a data da destinarsi.

Il motivo sono i sopraggiunti impegni dell'ufficio del ministro Speranza impegnato a 360 gradi sull' emergenza coronavirus.

I comitati coinvolti non si arrendono e attendono fiduciosi che si decida un' altra data. Nel frattempo domani si incontreranno nella sede del centro Sabino D' Acunto di Isernia per decidere le strategie da adottare nella grande manifestazione prevista davanti al consiglio regionale del Molise.

La riunione al dicastero, rinviata e non annullata, è necessaria per decidere l' approvazione del Patto per la Salure e la possibilità per il Molise di ottenere una deroga al Decreto Balduzzi.