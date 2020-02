Crisi Unilever" Lo stabilimento non si tocca" l'appello che arriva dai lavoratori alla partecipata manifestazione

"Lo stabilimento di Pozzilli non si tocca" è l'appello unanime che arriva della manifestazione di oggi organizzata da lavoratori e sindacati della Unilever. Un corteo folto e pacifico lungo la statale 85, partito verso le 9 da Pozzilli fino a Roccaravindola, per ribadire la richiesta di interventi della società per la tutela e il rilancio della fabbrica. Cittadini, amministratori, operai di altre fabbriche e studenti tutti assieme per sostenere le circa 500 famiglie, compreso l'indotto, che ruotano attorno allo stabilimento chimico.

Il timore più volte manifestato e finora smentito dalla società è quello di uno spostamento degli investimenti sul sito di Casalpusterlengo a svantaggio di quello di Pozzilli.

Alle 18 in programma un incontro, si spera chiarificatore, tra il Presidente della Regione Toma, le parti sociali e l'azienda