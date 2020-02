Gam, sindacati e lavoratori convocati in Prefettura: obiettivo il rilancio del settore

Il 4 novembre 2020 é una data che si avvicina ogni giorno di più, per gli operai della Gam che da anni vivono solo col sussidio della cassa integrazione.

Per questo motivo sindacati e lavoratori si stanno muovendo in tempo per trovare una soluzione che possa garantire lavoro e reddito sicuro per le famiglie che dipendono da questo.

Va in tal senso l' ultima notizia che ci arriva dai sindacati. La prefetta Maria Guia Federico ha convocato per giovedì 6 febbraio alle ore 12 una rappresentanza di lavoratori e sindacati.

La novità che potrebbe aiutare alla risoluzione del problema è quella dell' interesse della Tripla A a creare un impianto di macellazione, che farebbe ripartire l' economia del settore avicolo.