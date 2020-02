Cercasi collaboratore: invia il tuo curriculum e vieni a lavorare con noi!

Il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle Molise è alla ricerca di figure professionali da impiegare in campo legislativo al fianco dei nostri portavoce in Consiglio regionale.

I requisiti richiesti:

• studi preferibilmente in discipline economico-giuridiche;

• conoscenze adeguate in Diritto Costituzionale, Diritto degli enti locali, Diritto amministrativo e Contabilità pubblica;

• buona capacità nella redazione di atti giuridici (proposte di legge, mozioni, atti di sindacato ispettivo, etc.);

• conoscenza della macchina politico-amministrativa regionale;

• proattività, elasticità e propensione al lavoro di gruppo;

• residenza in Molise.

Siamo certi che in Molise ci siano tanti professionisti, tanti giovani e meno giovani a cui va data la possibilità concreta di esprimere il proprio talento, a prescindere dalle idee politiche.

Dobbiamo scommettere sulla nostra terra e sul suo futuro, questo ci sembra il modo giusto di farlo.

Chiunque sia interessato a collaborare con noi in Consiglio regionale, può inviare il proprio curriculum a movimentomolise@gmail.com entro il 17 febbraio 2020.

L'ufficio stampa del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale