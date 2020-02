Comunità Montane, la prima commissione approva all' unanimità la relazione del presidente Di Lucente

Presieduta dal suo Presidente, Adrea Di Lucente, si è riunita nel pomeriggio di oggi la I Commissione permanente che ha provveduto ad approvare, con voto unanime, la relazione sulla gestione delle Comunità montane, frutto dell’indagine conoscitiva svolta dall’organismo su incarico del Consiglio regionale.

La relazione, che fa sintesi delle audizioni svolte nelle precedenti sedute con i commissari liquidatori degli enti locali territoriali, con i Sindaci e con le strutture regionali competenti, raccoglie anche le risultanze dell’approfondito dibattito sviluppatosi all’interno dell’organismo per analizzare e valutare gli elementi oggettivi e deduttivi emersi dall’indagine conoscitiva svolta. Il testo licenziato dalla Commissione sarà ora posto all’attenzione dell’Assemblea consiliare per le determinazioni che la stessa riterrà più opportune assumere in conseguenza.

Il Presidente Di Lucente è stato quindi designato, a norma di Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale, relatore per i seguenti argomenti che la Commissione inizierà ad esaminare nelle prossime sedute:

• proposta di legge regionale n. 86, di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale del Molise ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”;

• DGR n. 470/2019: “Costituzione di servitù prediale perpetua a carico di una porzione di suolo di proprietà della Regione Molise, ricadente nell'area dell'ex campo sportivo "Romagnoli", in Campobasso, Via Gazzani”;

• DGR n. 469/2019: “Alienazione di immobile di proprietà regionale, sito in agro del Comune di Termoli, contrada Pantano basso, al foglio 43, Particelle 77-332”