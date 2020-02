Sanità pubblica, i comitati che protestarono a Roma: non ci arrendiamo ma davanti al Coronavirus alziamo le mani

Difronte ad emergenze come il coronavirus, alziamo le mani, non come resa ma semplicemente come rispetto verso situazioni gravissime. E così, ieri 3 febbraio, il tavolo permanente ministeriale è stato rinviato in quanto il ministro Speranza con il suo staff era impegnato su questo terribile fronte. Ma il coordinamento dell’aggregazione dei liberi cittadini in lotta, invece che riposare, ne ha approfittato per tenere 3 ore di riunione durante la quale sono state affrontate le nuove emergenze in campo sanitario e, aspetto più significativo, i nuovi appuntamenti con la lotta, iniziative che saranno rese note questo pomeriggio alle ore 17.30 presso il Centro Anziani all’ex scuola Ignazio Silone ad Isernia, dove parteciperemo come “Aggregazione” per portare il nostro contributo all’assemblea convocata dal comitato “In Seno al Problema” così come faremo in ogni assemblea cittadina oi di area che si sono tenute o si terranno per i prossimi giorni. A margine, ma solo a margine, si vuole chiarire a chi ce lo sta chiedendo, che il tavolo permanente con il ministero, sarà convocato con coloro che hanno partecipato alla manifestazione romana, e che lo hanno chiesto ed ottenuto formalmente, cioè i firmatari del presente comunicato, portavoci dell’”Aggregazione dei liberi cittadini in lotta” non altri, tentativi di insinuarsi in lotte oneste, partecipate e condivise con le persone, saranno rispinte al mittente, ognuno è libero di farsi ricevere da questo o l’altro ministro, ci mancherebbe, ma questa nostra lotta non vuole intromissioni da parte di nessuno, giammai da parte di chi il popolo lo ha smarrito da tempo per giochi di potere politico!

Isernia, 04 febbraio 2020

Dilma Baldassarre, Andrea Di Paolo, Cinzia Ferrante, Don Francesco Martino, Enrica Sciullo, Mario Giannini, Emilio Izzo.