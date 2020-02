Agnone, dopo il black out di Natale arriva quello di Carnevale: per Pasqua i cittadini sperano in una illuminazione funzionante

Ennesimo black out al centro storico agnonese. Non più di un mese fa abbiamo ricevuto segnalazioni sull'inefficienza della illuminazione pubblica nei quartieri antichi. Le luci funzionano ad intermittenza, tipo le luminarie degli alberi di Natale, ma Natale oramai è lontano e forse per Pasqua servirebbe una illuminazione funzionante. Il quartiere bellissimo con le tipiche viuzze strettissime molto gradevoli da ammirare, ma presentano numerosi disagi per chi ivi abita, per gli spostamenti con i mezzi modern. I disagi però diventano quasi insormontabili la sera con il buio pesto, in particolare per le persone invalide, anziane, con problemi di varia natura. L'illuminazione pubblica è un diritto dei cittadini, è un servizio essenziale e i guasti oramai diventati una consuetudine non sono più tollerabili, affermano gli abitanti, in prevalenza popolazione anziana.