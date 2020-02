Sanità pubblica, la manifestazione davanti al consiglio regionale è il 3 marzo

Lo hanno deciso oggi a Isernia durante l'assemblea a difesa della sanità pubblica. Gli stessi che erano a Roma a protestare il 16 dicembre scorso.

Il 3 marzo ci sarà la grande manifestazione davanti al consiglio regionale del Molise.

Lo ha annunciato su facebook la rappresentante del comitato "Il Cittadino c'è " Enrica Sciullo.

" L' appuntamento è per il 3 marzo.

Faremo una manifestazione a Campobasso sotto il consiglio regionale.

Porteremo le nostre richieste in regione.

Insieme per tutelare il nostro diritto alla salute, insieme per dire che esistiamo e vogliamo risposte ai nostri problemi, insieme perché non è più tempo di delegare, insieme per dire basta a questa deriva che sta distruggendo una regione. La sanità pubblica va difesa e tutelata.

Uniti si può!

#saveospedalecaracciolo

#savesanitapubblica".