Resilienza e oncologia, come affrontare al meglio la malattia: la Fidapa ne parla a Isernia

La Presidente della Fidapa Sez. di Isernia, D.ssa R.Francesca Capozza, nell’ambito della programmazione del biennio sociale 2019/2021 incentrata sulla valorizzazione e tutela dell’empowering femminile, presenta gli “Incontri con l’ospite”. Il secondo mercoledì di ogni mese saranno ospitati presso la Saletta Gialla della Provincia diversi esperti in varie discipline con l’obiettivo di favorire la conoscenza, la tutela la promozione biopsicosociale e culturale nell’ottica dell’empowering femminile e di Comunità. Si prosegue mercoledì 12 Febbraio con l’incontro “Resilienza e oncologia: vivere al meglio per affrontare la malattia” a cura della D.ssa Silvia Delle Corte psicologa, psicoterapeuta, psiconcologa che ci aiuterà ad affrontare un tema molto delicato e importante: l’impatto emotivo della patologia sulla vita dell’individuo e la crucialità della resilienza e di efficaci Stili di Coping per poterla affrontare psicoemotivamente al meglio, favorendo un ottimale esito delle terapie. Perché la malattia è solo una parte della vita dell’uomo, non la sua intera esistenza. Un aiuto importante anche per i familiare gli e amici nella loro fondante funzione di supporto e promozione delle risorse psicologiche e relazionali.

L’appuntamento è alle ore 17 di Mercoledì 12 Febbraio presso la Saletta Gialla della Provincia. Ingresso libero.