Sospetto coronavirus, 26 enne termolese ricoverata a Campobasso: torna da un viaggio in Cina

Aveva accusato una febbre strana. Si tratta di una ragazza termolese ricoverata nelle scorse ore all’ospedale Cardarelli di Campobasso, al reparto di malattie infettive. Di recente era stata in viaggio in Cina.

I sanitari del capoluogo hanno attivato immediatamente le procedure previste dalla direttiva del ministero della Salute attivate per fronteggiare l’emergenza coronavirus. In seguito alla sensazione di malessere si è recata presso il pronto soccorso del San Timoteo. Dal nosocomio termolese poi il trasferimento, in ambulanza, al Cardarelli di Campobasso dove si trova tutt’ora ricoverata. I sanitari hanno proceduto ad effettuare il test per verificare la presenza o meno del coronavirus. Che verrà inviato alla Spallanzani di Roma. Dall' Asrem annunciano che ci saranno aggiornamenti quotidiani sul bollettino medico.