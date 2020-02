Gam, la prefetta incontra i lavoratori e i sindacati: obiettivo lavoro

I sindacati e una delegazione di lavoratori sono ora in riunione in Prefettura a Campobasso per una riunione conoscitiva del problema.

Al tavolo con Maria Guia Federico, la prefetta, i lavoratori che da tempo seguono la vicenda.

Ora toccherà alle Rsu fare il punto della situazione. La prefetta in avvio di confronto si è detta disponibile al dialogo e soprattutto a trovare soluzioni al problema occupazione.

I lavoratori lo hanno ribadito ancora una volta: vivere con la cassa integrazione a 60 anni e mandare i figli a studiare diventa faticoso.

Come lo è anche pensare di costruirsi un futuro dove speranze non ce ne sono.

Al vaglio l' ipotesi concreta di costruire un impianto di macellazione con le offerte dell' azienda tripla A.

Per i video pre riunione consultare la pagina fb di Molisecentrale. Net