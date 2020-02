Termoli, il sindaco incontra l' europarlamentare Casanova

Visita istituzionale, questa mattina, in comune a Termoli per l’europarlamentare Massimo Casanova.

Accompagnato dal presidente del consiglio comunale Michele Marone, Casanova ha incontrato il sindaco Francesco Roberti.

Durante l’incontro il primo cittadino ha illustrato all’esponente della Lega la realtà termolese e il momento che si vive da un certo periodo di tempo a questa parte.

Principalmente si è discusso della crisi che attanaglia molte imprese locali con le difficoltà che vivono molte famiglie del posto per arrivare a fine mese.

Necessario quindi rilanciare il Mezzogiorno proponendo politiche che riescano a sollevare l’economia del centro sud Italia sempre alle prese con mille vicissitudini.

Per quanto riguarda la città adriatica, il sindaco Roberti ha sottolineato più volte all’esponente della Lega la volontà di contribuire a rilanciare il settore turistico che potrebbe diventare un vero e proprio volano per Termoli e la costa molisana. Così come il porto per il quale si attende un nuovo piano di rilancio.

Le infrastrutture quindi al centro dell’attenzione e come elemento cardine per una città come Termoli che è punto nevralgico anche per la viabilità che interessa tutta la regione.

L’europarlamentare della Lega Massimo Casanova si è detto assolutamente a disposizione per una fattiva collaborazione al fine di poter intercettare a Bruxelles quelle misure europee e i giusti finanziamenti che riescano concretamente a fornire i contributi richiesti dagli enti locali.