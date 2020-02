Sanità, il comitato pro Cardarelli esprime vicinanza a Lucio Pastore

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Comitato pro Cardarelli esprime solidarietà al dott. Lucio Pastore in relazione alla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto per un’ipotesi di abbandono di paziente e, nel contempo, manifesta ancora una volta viva preoccupazione per le ben note e più volte segnalate disfunzioni e carenze del sistema sanitario pubblico, che, oltre a ricadere sui pazienti, rendono ancor più difficile e gravoso il compito degli operatori della sanità, specie di quelli chiamati a presidiare gli avamposti dell’emergenza-urgenza.

Dott. Tommasino Iocca

Presidente del Comitato pro Cardarelli