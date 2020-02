Sciopero dei macchinisti per il disastro di Lodi, treni cancellati anche in Molise

Non abbiamo i treni ad alta velocità che attraversano il Molise nelle zone interne.

Ma lo sciopero dei macchinisti che si fermano in solidarietà dei due colleghi morti sull' alta velocità sui treni a Lodi sta interessando anche il Molise.

É stato infatti cancellato il treno che doveva partire alle 12.29 da Campobasso che doveva raggiungere Roma Tiburtina.

Come verranno cancellati anche quelli che arriveranno dopo. In molti sono coloro che si sono recati alla stazione per prendere il treno ma non erano informati dello sciopero.

Numerosi i disagi ai viaggiatori.