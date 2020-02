Protocollo ODG-MIUR: Arrivano il giornalisti nelle scuole agnonesi

Arriva il giornalismo nelle scuole agnonesi, o meglio, proprio i giornalisti in carne ed ossa. Il protocollo d’intesa Ordine dei Giornalisti – Miur, incontri formativi in preparazione dell'esame, riguarda l'ingresso dei giornalisti nelle scuole italiane. Il protocollo prevede la realizzazione di progetti di didattica volti alla comprensione del valore dell'informazione quale strumento di lettura della complessità dei fenomeni sociali, economici, scientifici e culturali. Il corso sarà articolato in tre lezioni della durata massima di tre ore.

Sono di oggi le nomine dei giornalisti agnonesi che si recheranno nei tre istituti superiori presenti ad Agnone, da parte del consigliere nazionale ODG-Delegato protocollo Odg – Miur per il Molise, dott Vincenzo Cimino

Di seguito i nominativi dei giornalisti che si recheranno nelle scuole indicati dall'ODG:

"OGGETTO: NOMINA TERNA GIORNALISTI PROTOCOLLO ODG - MIUR

Gentile dirigente,

nel ringraziarla per l’adesione al protocollo d’intesa Ordine dei Giornalisti – Miur, le comunico i nominativi dei giornalisti incaricati di svolgere il suddetto corso. Ricordo ai giornalisti che per conoscenza riceveranno questa mail, di attenersi scrupolosamente al calendario delle lezioni concordato tra i ragazzi e le esigenze della istituzione scolastica. Ricordo come fondamentale sia la simulazione dell’articolo di giornale o servizio radio tv, con la relativa correzione. Le lezioni, come da intesa concordata col Ministero, saranno preferibilmente 3, della durata massima di 3 ore, con il docente della scuola delegato non necessariamente in compresenza ed eventualmente anche in orario pomeridiano, al fine di non intaccare le ore didattiche. Si tenga conto che le attività dovranno terminare entro marzo. A tal riguardo si comunica che siccome le scuole superiori in Agnone sono 3, ho deciso al fine di accelerare al massimo i tempi, di creare due gruppi di giornalisti, in modo che ciascun gruppo tenga 3 lezioni e che le scuole abbiano massima flessibilità possibile. Per il Gruppo A i giornalisti indicati sono: Vittorio Labanca, Francesco Bottone e Giovanni Giaccio; Per il Gruppo B: Maria Rosaria Carosella, Annadea Di Ciocco e Paolo Scarabeo."

Cordialmente

Roma, 6 febbraio 2020 Prof. Vincenzo Cimino

Consigliere nazionale Odg

Delegato protocollo Odg – Miur per il Molise