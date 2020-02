Prato Gentile, sabato 15 febbraio arriva la Ciaspolata al chiaro di luna più cena alla Baita

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Con il ritorno della neve in alta quota torna il turismo di qualità. Per questo motivo sabato 15 febbraio a Prato Gentile arriva la ciaspolata al Chiar di Luna con cena alla Baita Prato Gentile. La partenza è prevista per le 17.30 mentre la cena alle 20.

Come funziona? Espertissime Guide accompagneranno i turisti in uno spettacolare percorso sulla neve. Un ' occasione da non perdere, una serata indimenticabile, adatto anche a famiglie e bambini. Dopo la facile camminata é possibile cenare alla Baita Prato Gentile, dove si trovano prodotti di montagna...tutti da gustare.

I posti sono limitati! Cosa aspetti? Per camminare con le ciaspole e con la guida é previsto un pagamento di 10 euro a persona. Solo guida 5 euro. La cena invece è di soli 15 euro a persona.

Per informazioni chiamare il numero 3387040720 mentre per prenotare il 3404107293.