Prato Gentile: cambio di gestione per l' attività turistica, con la cooperativa Arcobaleno. La prima novità: sci gratis per i residenti a Capracotta

Prato Gentile un' offerta turistica di qualità con la nuova gestione affidata alla Cooperativa Arcobaleno. Una decisione che è arrivata dal Comune di Capracotta dopo una importante gara d' appalto

La società cooperativa Arcobaleno é nata nel 2013 quindi é attiva da sette anni. La sua sede legale é Rionero Sannitico in Via Roma 58. É nata dall’idea di giovani Rioneresi con l’obiettivo di creare occupazione.

Hanno iniziato il loro lavoro con le mense e trasporto scolastico. Successivamente hanno preso a lavorare in vari settori, quali: gestione di Ristoranti, bar, stabilimenti balneari, manutenzione del verde pubblico, servizi sgombero neve.

Durante tutto l’anno garantisce il lavoro a 80 persone

Dopo anni di lavoro l' incontro col turismo capracottese. Da dicembre 2019 inizia la sua avventura alla Baita Prato Gentile.

L'intento dei soci della cooperativa è quello di potenziare le attrattive turistiche offerte dal territorio capracottese ed in particolare di Prato Gentile.

Davanti a cosa si troveranno? Capracotta può vantare una delle più belle piste di sci di fondo nazionale nello splendido scenario di Prato Gentile a quota 1575 m. s.l.m.. Sono circa 15 i chilometri di lunghezza della pista, quasi tutta all'interno di un bellissimo bosco di faggi e di abeti, con una larghezza media di 6 metri.

Con uno scenario simile la cooperativa Arcobaleno potrà continuare l'ottimo lavoro svolto dalla cooperativa Prato Gentile 2.0 lo scorso anno. Con l' obiettivo di favorire la crescita di tutto il comprensorio e di tutto l'alto Molise. Puntando nella destagionalizzazione per rendere la località turistica. Prato Gentile deve diventare un luogo frequentato non solo d'inverno per poche settimane di alta stagione, ma per l'intero periodo dell'anno. Sarà possibile creando eventi ,con la splendida Baita dove si potranno gustare solo prodotti del luogo continuando il lavoro fatto nel parco Avventura e altre attività per poter sviluppare un'affluenza turistica costante.

E da febbraio arriva la prima importante novità: il Free Ski. Tutti i residenti di Capracotta potranno sciare gratis .

Lo skipass gratuito può essere ritirato presso la Baita Prato Gentile, con il certificato di residenza o un documento di riconoscimento.