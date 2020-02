Immigrazione clandestina: 44 revoche di permessi di soggiorno a gennaio in provincia di Campobasso

Con il nuovo anno si è ulteriormente intensificata l’attività del personale della Polizia di Stato della Questura nell’ambito dei controlli amministrativi e del contrasto all’immigrazione clandestina.

Già nel primo mese del 2020 sono stati adottati, infatti, numerosi provvedimenti amministrativi a carico di stranieri extracomunitari irregolari sul territorio nazionale.

In particolare sono state eseguite 44 revoche di permesso di soggiorno per richiedenti asilo conseguentemente al diniego della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Campobasso ed un rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per mancanza di requisiti in ordine al matrimonio ed alla convivenza con il coniuge cittadino italiano.

Nell’ambito dell’istruttoria delle pratiche del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno, invece, sono stati denunciati all’ Autorità Giudiziaria tre stranieri, per il reato di clandestinità ed emesse 18 espulsioni a vario titolo, di cui dieci emesse dal Prefetto a seguito dell’ ordine del Questore di abbandonare il territorio dello Stato entro 7 giorni dall’emissione e 5 espulsioni eseguite con accompagnamento immediato in frontiera.

Sono stati, inoltre, notificati diversi verbali di violazione ex art. 7 del Testo Unico Immigrazione a locatori che hanno dato alloggio a stranieri extracomunitari senza darne comunicazione scritta all’Autorità di P.S nei termini previsti.

Nell’ambito dell’attività di controllo sulla detenzione delle armi, inoltre, gli operatori di Polizia hanno proceduto al ritiro di tre fucili, una pistola e più di duecento munizioni a seguito di una denuncia di rinvenimento presentata da privati cittadini presso la Questura di Campobasso.

Nell’ambito dei servizi di contrasto all’illecita commercializzazione dei prodotti pirotecnici sono stati effettuati anche quattro controlli ad altrettanti esercizi pubblici di minuta vendita di prodotti esplodenti autorizzati ai sensi dell’art. 47 TULPS e cinque controlli nei confronti di esercizi di minuta vendita di artifici pirotecnici per i quali non è richiesta licenza di pubblica sicurezza, al fine di verificare la regolarità di tali attività commerciali.