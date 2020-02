Giovani democratici, la Agnonese Cerroni: nella commissione politica solo 2 donne su 14 membri, a marzo si parli anche della questione di genere

"Sogno decisioni di cristallo.

Vedere attraverso i processi decisionali dei partiti è un diritto, un potere che si chiama trasparenza".

Lo ha dichiarato la Agnonese Caterina Cerrono in merito alla convocazione della direzione nazionale del 12 gennaio del terzo congresso dei giovani democratici per la definizione del programma politico dell' organizzazione e per il rinnovo degli organismi dirigenti. La due giorni è prevista il 21 e 22 marzo

"Si apre - ha aggiunto Cerroni- oggi il momento più bello per i Giovani Democratici: con l’insediamento della commissione politica e della commissione congressuale ogni volontà diventa pubblica, ogni presa di posizione è nota, le scelte di ognuno di noi producono conseguenze.

Dopo le nuvole delle trattative, la pioggia dei colloqui individuali, torniamo a contare, a discutere per davvero, a pensare insieme.

Una nuova pagina, luminosa, tra le prime righe eleggiamo Davide Montanaro presidente della Commissione Politica.

A Davide, Diego, Lisa, Tommaso, Giulia, Davide, Bruno, Marco, Enrico, Giulio, Michael, Stefano, Giovanni, Stefano, i migliori auguri, del vostro lavoro abbiamo tutti un gran bisogno".

C' è un ma e si riferisce alle quote di genere.

" E una piccola riflessione - aggiunge- in questo organismo ci sono due ragazze, sono talmente brave che chiunque le incroci non può non sentirsi rappresentato dal loro impegno.

Si nota che sono solo 2 le donne, su 14 membri. Ed è solo un caso.

Un caso che si verifica, però, anche nella composizione della commissione congressuale, nelle segreteria, tra le cariche apicali dell’organizzazione.

Buona discussione, che le vostre parole riguardino anche questo".