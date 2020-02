Martedì 11 febbraio, ore 12.00, conferenza stampa a Palazzo San Giorgio per presentare ufficialmente “Campobasso in love”

Martedì 11 febbraio, alle ore 12.00, nella Sala del Consiglio di Palazzo San Giorgio a Campobasso, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2020 di “Campobasso in love”, l’iniziativa promossa e sostenuta dal Comune di Campobasso e organizzata da Confcommercio Molise e dall’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane.

Saranno presenti per l’occasione, oltre al sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, l’assessore alla Cultura e alle Attività produttive del Comune di Campobasso, Paola Felice, il presidente della Confcommercio Molise, Paolo Spina, e Giuseppe Santoro, presidente dell'Associazione Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane.

Tanti gli appuntamenti in programma anche quest’anno per “Campobasso in love”, che culmineranno nel giorno di San Valentino, il giorno degli innamorati. Come innamorati erano Delicata Civerra e Fonzo Mastrangelo.

Il momento più atteso è senz’altro il Flash mob “Il bacio con Fonzo e Delicata”, di venerdì 14 febbraio alle 19 davanti alla Torre Terzano, nel cuore del centro storico. Saranno tantissime le coppie di innamorati, che nel luogo simbolo dell’amore tra i due giovani Crociati e Trinitari, si scambieranno un bacio di un minuto. Il reading della storia di Fonzo e Delicata sarà affidato alla suggestiva voce di Daniela Poggi, testimonial di Campobasso in Love 2020. Una presenza straordinaria, voluta dagli organizzatori della manifestazione, per far varcare a “Campobasso in love” i confini della città e del Molise.