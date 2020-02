Agnone, postpartita con compleanno: meglio festeggiare il preparatore in mutande

Dopo la partita di ieri al Civitelle di Agnone, dove la squadra locale ha calato un tris di goal alla resistente Sangiustese, era giusto festeggiare per diversi motivi. La vittoria andava necessariamente festeggiata perchè rende solida la posizione in classifica dell'Olympia che la conferma del 5^ posto che vale momentaneamente l'ingresso nei playoff . Altra occasione di festeggiamenti il 54esimo compleanno del preparatore dei portieri, Antonio Di Pasquo.

I festeggiamenti hanno ripreso i giocatori in divisa d'ordinanza, cioè in mutande. Il mondo del calcio non si sottrae alle regole dello showbusiness. L'esibizione dei corpi, corpi necessariamente perfetti è all'ordine del giorno. I calciatori seminudi o nudi con la bellezza maschia esibita pubblicizzano di tutto. Il risultato è: perfezione corporea uguale soldi.Tutto si vende attraverso un corpo levigato e in forma. Il messaggio non è tra i più edificanti. Se non si ha un corpo perfetto, ma qualche chilo di troppo, o il corpo non segue le regole del modello proposto e dominante dall'attuale società sei e rimani inadeguato.

La polisportiva Olympia Agnone con tali foto si adegua al modello dominante e lancia lo stesso insidioso messaggio,anche se a dire il vero,nella squadra non c'è Ronaldo, ma sarà l' occhio di chi guarda a stabilire se la foto è riuscita