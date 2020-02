Quarta commissione : in audizione sindaci e operatori turistici della montagna molisana. Calenda: “Un primo passo verso un impegno concreto”.

Oggi in IV Commissione sono stati ascoltati in audizione amministratori e operatori turistici pubblici e privati per discutere della situazione emergenziale riguardante i comprensori sciistici di Campitello Matese e Capracotta. Una mattinata intensa di lavori in cui i partecipanti si sono confrontati e hanno esposto progetti e idee per rilanciare il comparto neve e, in generale, favorire lo sviluppo della montagna molisana. “Tali elementi sono stati fatti propri dalla Commissione da me presieduta e saranno presentati nel Consiglio regionale monotematico che si riunirà domani, 11 febbraio, per discutere di tale argomento. Sono convinta - ha dichiarato Calenda – che sia necessario il coinvolgimento di tutte le parti per trovare soluzioni idonee, mettendo da parte campanilismi e interessi personali. Occorre, innanzitutto, uno sforzo del mondo politico affinché si esca da questa fase e si inizi seriamente a puntare sui nostri impianti. L’audizione di stamane, da cui sono emerse idee molto interessanti, è stato solo il primo passo di un iter che mi vedrà impegnata quotidianamente per favorire lo sviluppo montano di questa regione”.