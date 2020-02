Stazioni sciistiche molisane, il Consiglio chiede alla Giunta di lasciare le responsabilità ai comuni i

Per la prima volta un consiglio regionale finisce con un applauso.

É acaduto al termine della votazione della mozione sulle stazioni sciistiche di Campitello Matese e Capracotta, in seguito al consiglio regionale monotematico chiesto e ottenuto dal gruppo del Movimento Cinque Stelle del Molise.

Una mozione votata da 17 consiglieri su 21 tra cui 4 assenti. Ma le assenze strategiche non sono all'interno dei banchi del consiglio. Ma tra quelli della Giunta. Il presidente Toma era impegnato a Bruxelles, assenti per malattia invece il sottosegretario Quintino Pallante e l'assessore Vincenzo Niro. Ha avuto un malore e si è quindi assentato anche l' assessore con delega al Turismo Vincenzo Cotugno.

Qual é il contenuto della delibera? In pratica il consiglio chiede alla Giunta, dopo aver audito i sindaci di San Massimo, Roccamandolfi e Capracotta, di fare le azioni necessarie affinché la proprietà degli impianti della stazione sciistica di Campitello Matese passi nelle mani del Comune e non più della Regione.

E per Capracotta? Le problematiche non sono le stesse ma insieme ai maestri di sci si è pensato ad azioni che possano permettere la riapertura degli impianti di Monte Capraro, chiusi da tre anni. É stato pensato insieme ai maestri per propagandare il turismo, alla settimana didattica sulla neve.

La dimensione di quanto è grave la situazione a Campitello è stato possibile rilevarla nell' intervento del presidente del consiglio Salvatore Micone. Il quale nella sua veste di consigliere ha denunciato una perdita di 500 posti di lavoro su Campitello in un solo anno. Per attrarre i turisti si è dovuto creare un po di neve con il gruppo elettrogeno e, come avviene in una sagra di paese, tenerli fuori dagli alberghi con le bancarelle delle noccioline.

Per il Movimento Cinque Stelle questo è il fallimento della politica del turismo targata Toma e Cotugno.

Micaela Fanelli per il PD ha sottolineato quanto sia importante, al fine dello sviluppo, anche la revisione della perimetrazione del parco del Matese. La Giunta ha lasciato fuori proprio Campitello per turismo. Invece la visione del PD, condivisa anche dal Movimento Cinque Stelle, è quella di ricomprendere nel parco in zona 3 parti di Campitello e Roccamandolfi.

Ora la palla passa alla legge finanziaria. Dove vanno trovati i soldi per realizzare la cessione dell'impianto al Comune.

Per ascoltare tutto il consiglio collegarsi alla pagina Facebook www.altomolise.net.